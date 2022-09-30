Dodurga’da tarım alanında çığır açacak proje başlatılıyor

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde ilk kez, arazi bankacılığı, arazi toplulaştırma ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ilgili konuların yer aldığı bir toplantı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında; gıda ve tarım alanında ortaklık programı ikinci fazı (FTPP-II) çerçevesinde çalışmaları devam eden ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü “Arazilerin terk edilmesini ele almak ve arazi toplulaştırma prosedürlerini iyileştirmek için tarımsal arazi piyasası gelişiminin iyileştirilmesi” isimli FAO projesinde görevli heyet, Dodurga Beldesine gelerek burada toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcıları Ziya Parlak ve Fatma Tüz, Zehra Gülsever, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Halil Sezer Birdane, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve FAO yetkilileri katılım sağladı.

"Beldemizde tarım faaliyetlerinde yeni bir boyut kazandıracağız”

Toplantı hakkında açıklama yapan Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna; “Bu projenin önemi, Dünya Gıda Örgütü projesi ile pilot uygulama olarak yapılıyor. Yaklaşık 32 bin dekarlık bir alanda yapılacak. Dodurga beldemizde farklı nedenlerden dolayı ekonomik anlamda tarımsal faaliyetlerin sürdürülemediği şekilde parçalanan, dağılan, parseli bozuk şekillerde olan arazilerin; tarım yapılabilmesi için şekillendirilmesi ve düzenlenmesi için büyük bir projeye başlıyoruz. Zorlu bir çalışmaya başlıyoruz, çalışmalar tamamlandığında beldemizde tarım faaliyetlerinde yenir bir boyut kazandıracağız” dedi.