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Dodurga’da el sanatları kursu sergisi açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Halk Eğitimi Merkezine bağlı olarak Dodurga İlköğretim Okulunda açılan el sanatları kursunun sergi açılışı yapıldı.

BİLECİK 27.05.2022, 14:44
Dodurga’da el sanatları kursu sergisi açıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Halk Eğitimi Merkezine bağlı olarak Dodurga İlköğretim Okulunda açılan el sanatları kursunun sergi açılışı yapıldı.

Serginin açılışı Kaymakam Adem Öztürk, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam tarafından yapıldı. Sergide toplam 20 kursiyer tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği göz nuru ürünler sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni aldı. Kaymakam Adem Öztürk, sergide emeği geçen öğretmen ve kursiyerler kutladı ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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