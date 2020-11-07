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Dodurga ve Almanya’nın Taufkirchen belediyeleriyle kardeş belediye oldu

DODURGA VE ALMANYA'NIN TAUFKİRCHEN BELEDİYELERİYLE KARDEŞ BELEDİYE OLDULAR

BİLECİK 07.11.2020, 12:35
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Dodurga ve Almanya’nın Taufkirchen belediyeleriyle kardeş belediye oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kasım ayı belediye meclis toplantısını gerçekleştirilirken, Pazaryeri Belediyesi Dodurga ve Almanya’nın Taufkirchen belediyeleriyle kardeş belediye oldu.

Pazaryeri Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında, belediye toplantı salonunda, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Gündemin ilk maddesi olan Dodurga Belde Belediye Başkanlığı ile Almanya’nın Taufkirchen Belediyesi kardeş belediye olunmasının görüşülerek, bu gündem oy birliği ile kabul edildi. Gündemin diğer bir maddesi olan Pazaryeri Belediye Başkanlığına ait 42 metrekare arsanın satılması ve dükkan satış bedellerinin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Dilek ve temennilerin konuşulmasının ardından kasım ayı olağan meclis toplantısı sona erdi.

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