Dodurga Barajında kaçak ağ tespit edildi
KAÇAK AĞ
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde baraja yasak olmasına rağmen atılan kaçak ağ tespit edilerek çıkartıldı, yakalanan balık ve kerevizler yeniden suya salındı.
Dodurga barajına balık tutmaya giden iki amatör balıkçı, oltalarına ağ takılmasıyla baraja kaçak ağ atıldığını fark ettiler. Durumun haber verilmesi üzerine Belde Belediye Başkanı Selim Tuna önderliğindeki ekip kaçak ağı kaldırmak için çalışma başlattı. Bot yardımıyla barajın derinliklerine ilerleyen ekip yapılan çalışmalar sonrasında kaçak ağı sudan çıkarmayı başardılar. Ağa yakalanan balık ve kerevizler yeniden suya salındı.
Belediye Başkanı Selim Tuna, çalışmaya destek veren amatör balıkçılara teşekkür ederek baraja kaçak ağ atan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.
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