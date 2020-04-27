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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'A DESTEK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ'A DESTEK

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:35
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek

Bilecik Şeyh Edebali Kur’an’a Gönül Verenler Derneği Kurucu Başkanı Musa Demirbağ’dan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek geldi.

Musa Demirbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Diyanet işlerinin asli vazifesi olan Kur’anın hükümlerini bütün insanlığa haasseten Müslümanlara tebliğ ve irşad etmesidir. Bunu yapmasından daha doğru ve doğal bir şey söz konusu değildir. Bu vazifesini yerine getiren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı destekliyoruz. Her zaman kim ne der korkusu olmadan, el âlem ne der değil, el âlim ne der diye hareket etmek lazım" dedi.

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