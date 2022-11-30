Din görevlilerine yönelik ‘Tecrübe Paylaşımı Toplantısı‘

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğünce cami hizmetlerinin verimliliğini artırmak, örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla “Tecrübe Paylaşımı Toplantısı” düzenlendi.

Cami Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Bozüyük İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya Bozüyük ve Pazaryeri İlçe Müftülüğünde görev yapan imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı. Bozüyük Fen Lisesi Konferans salonunda düzenlenen programda, Cami Hizmetleri Daire Başkanı Cemalettin Gezgiç ve İstanbul Başakşehir İmam Hatibi Abdulhalık Selman, Nevşehir Çiçekli Cami İmam Hatibi Ahmet Aydemir ve Kayseri Melikgazi Belediye Cami İmam Hatibi Ekrem Şisecioğlu konuşma yaptılar. Programın sonunda Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez konuşmacılara hediye takdiminde bulundu. Ayrıca Cami Hizmetleri Daire Başkanı Gezgiç, salonun tahsis edilmesinde kolaylık sağlayan Bozüyük Fen Lisesi Müdür’ü Evren Canyılmaz’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.