Bilecik İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik İzcilik Tanıtım Semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, başkanlık ve taşra teşkilatı personelini izci lideri olarak eğitmek, çocuk ve gençlere izcilik konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla ’İzcilik İş Birliği Protokolü’ imzalanmıştı. Bu çerçevede 16-27 Mayıs tarihleri arasında Bilecik İl Müftülüğü tarafından il genelinde görev yapan din görevlilerine İzcilik Tanıtım Semineri düzenledi. Seminer, İl Müftülüğü İzcilik Koordinatörü Numan Şanlı tarafından verildi.

Bilecik merkez ve ilçelerinde din görevlileriyle bir araya gelen İzcilik Koordinatörü Şanlı, “Başkanlığımızın imzaladığı protokol gereği izcilik konusunda personelin eğitilmesiyle camilerimize gelecek çocuk ve gençlere yönelik izcilik farkındalığının kazandırılmasını, izcilik faaliyetlerinin yaygınlaştırıyoruz. Farklı mekanlarda farklı etkinlikler yaparak öğrenci ve gençlerle birebir ilgilenmek istiyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara milli ve manevi değerlerimizi yapmış olduğunuz bu programlarla anlatmaya çalışacağız” dedi.