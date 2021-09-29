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Din görevlilerine ’Afet Farkındalık’ eğitimi semineri verildi

Bilecik İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik ’Afet Farkındalık’ eğitimi düzenlendi.

BİLECİK 29.09.2021, 10:13
Din görevlilerine ’Afet Farkındalık’ eğitimi semineri verildi

Bilecik İl Müftülüğünce din görevlilerine yönelik ’Afet Farkındalık’ eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından ilan edilen ’2021 Afet Farkındalık Eğitim Yılı’ faaliyetleri kapsamında din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi. Seminerde konuşan eğitmen Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener, afetler konusunda bilinçlenmenin gerektiğini ve bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına düşen görevin manevi yönden desteklemek olduğunu hatırlatarak, afetlerde Diyanet İşleri Başkanlığının manevi destek olarak neler yaptığını ve neler yapması gerektiği konusunda personeli bilgilendirdi.

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