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Dikilen yüzlerce fidan ile Bilecik ilkbahara hazırlanıyor
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından yüzlerce fidan dikilerek kent ilkbahara hazırlanıyor.
BİLECİK 07.01.2021, 12:12
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Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından yüzlerce fidan dikilerek kent ilkbahara hazırlanıyor.Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Bilecik’i güzelleştiriyor. Başta şehrin mezarlığı girişi, refüjler ve otogar çevresi olmak üzere birçok bölgede yüzlerce ağacı toprakla buluşturan ekipler, çalışmaları ile Bilecik’i ilkbahara hazırlıyor.
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