Devriye gezen polislerin dikkati hırsızlığı önledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devriye gezen polislerin dur ihtarına uymayıp kaçan iki şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Camikebir Mahallesi İstanbul caddesi üzerinde yaşanan olayda devriye gezen polis ekibi, plakası olmayan motosiklet ile giden 1 kişi ile yanında yürüyen 1 kişiye şüpheli hareketlerde bulunmaları üzerine durmalarını ikaz etti. Durmayarak kaçan iki kişi polisin kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan motosiklet hırsızlığı şüphelisi M.O.T. ve A.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Çalınan motosiklet ise polis ekiplerince işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

Polislerden motosikletini teslim alan sahibi, ekiplerinin dikkati sonuncunda aracını çalınmaktan kurtardıkları için polislere teşekkür etti.