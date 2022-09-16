Bilecik’te seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı’nda motosikletiyle seyir halinde bulunan Furkan K. Eski Hastane Kavşağı’na geldiğinde sola doğru manevra yapmak istediği esnada aracı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Furkan K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.