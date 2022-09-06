Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 100. Yıl Kurtuluş Festivalinde sahne alan Derya Uluğ Bileciklileri coşturdu.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı konserde yaptığı konuşmada, Bilecikliler olarak anlamlı ve gururlu bir gece yaşadıklarını belirterek Derya Uluğ ve ekibine teşekkür etti. Tüm vatandaşların kurtuluş gününü kutlayan Başkan V. Subaşı, "Kurtuluş coşkumuzu bizlerle beraber meydanları doldurarak yaşayan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı armağan eden başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum’’ dedi.

"Kurtuluşumuzun 100’üncü yılı kutlu olsun"

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise Bilecik’te güzel bir gece yaşadıklarını belirtirken, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise konuşmasında ‘’Atatürk sizlerden tek bir şey istedi. Ülkenize sahip çıkın, özgürlüğe sahip çıkın. Bir şey daha istedi. Sanatçınıza sahip çıkın dedi’’ ifadelerini kullandı.

"Gençler daha çok özgür olmak istiyorsanız artık taşın altına elinizi daha fazla koyacaksınız"

TBMM Başkanvekili Haydar Akar ise konuşmasında ‘’100. Yılınız kutlu olsun. Nice yüzyılları hep birlikte kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmiştir. Gençler daha çok özgür olmak istiyorsanız, bu ülkeye sahip çıkmak istiyorsanız, artık taşın altına elinizi daha fazla koyacaksınız ve ikinci yüzyılı sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Daha özgür ve demokratik bir ülkeye var mısınız’’ ifadelerini kullandı.

Konuşların ardından Başkan V. Subaşı, TBMM Başkan Vekili Akar, CHP Grup Başkan Vekili Özkoç ve Milletvekili Tüzün tarafından Derya Uluğ’a, Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi hediye edildi. Sanatçı Derya Uluğ ise şu ana kadar almış olduğu en güzel ve anlamlı ödül olduğunu belirterek, teşekkür etti.