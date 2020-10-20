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Dereşemsettin Köyü içme suyu isale hattı onarılarak yenilendi

DEREŞEMSETTİN KÖYÜ İÇME SUYU İSALE HATTI ONARILARAK YENİLENDİ

BİLECİK 20.10.2020, 11:57
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Dereşemsettin Köyü içme suyu isale hattı onarılarak yenilendi

Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü’nün içme suyu isale hattı onarılarak yenilendi

İçme suyu isale hattı onarımı ve yenileme yapımı işi İl Özel İdarece teknik destek, kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak püremanet işçiliği köy muhtarlığınca (devlet vatandaş işbirliği) tamamlandı. Çalışmalar sonrası köyün içme suyu sorunu giderilirken, köylüler kısa zamanda yapılan iş sonrası ekiplere teşekkür etti.

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