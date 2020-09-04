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Deresakarı köyündeki üreticiler bilgilendirildi
DERESAKARI KÖYÜNDEKİ ÜRETİCİLER BİLGİLENDİRİLDİ
BİLECİK 04.09.2020, 12:20
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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik merkez ilçeye bağlı Deresakarı köyünde domates, salatalık, patlıcan, yetiştirilen seralar ziyaret edilerek hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Yoldaş, üreticilerle görüşülerek kendilerine bilgilendirmelerde bulunuldu.
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