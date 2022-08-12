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Dereceye giren öğrencileri altın hediye ile ödüllendirdi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 2022 YKS’de dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.

BİLECİK 12.08.2022, 09:56
Dereceye giren öğrencileri altın hediye ile ödüllendirdi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, 2022 YKS’de dereceye giren öğrencileri altınla ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Eşit ağırlık alanında Türkiye’de 358’nciliği, Bilecik’te ise il birinciliği elde eden Beyzanur Yavuz’u, sayısal alanda Türkiye’de 776’ncılığı, Bilecik’te ise il birinciliğini elde eden Ender Enes Tan’ı ve Türkiye’de 1358’nci olan Büşra Gerem’i makamına kabul etti. Öğrencileri elde ettikleri derecelerden ötürü kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, öğrencilere altın hediye etti.

Üniversite eğitimlerinde de kendilerine başarılar dileyen Akyol, “Öğrencilerimizin başarısında pay sahibi olan eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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