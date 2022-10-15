Dereceye giren din görevlilerine ödül verildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle organize edilen yarışmalarda Bilecik il genelinde dereceye giren din görevlilerine ödülleri verildi.

Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen “Peygamberimiz Cami ve İrşad” konulu konferans akabinde yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ödülleri, konferansa konuşmacı olarak katılan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ve Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun tarafından takdim edildi.

2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren görevlileri açıklayan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Hafızlık yarışmasında 1’nci Ünal Şipal, 2’nci İsmail Altıntaş, 3’ncü Mustafa Tetik, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında; 1’nci Mustafa Can, 2’nci Dilşad Aloğlu, 3’ncü Abdullah Arslan, Bilgi yarışmasında; 1’nci Rıdvan Dalmış, 2’nci Muhammed Küçükkaya, 3’ncü Tuba Bosnalı, Etkili Hutbe sunumu yarışmasında; 1’nci Talha Karaçivi, 2’nci Cengizhan Yılmaz, 3’ncü Mustafa Tetik, ezanı güzel okuma yarışmasında; 1’nci Harun Çalışkan, 2’nci Harun Çalışkan, 3’ncü Ebubekir Özmen, Hadis-İ Şerif ezberleme yarışmasında; 1’nci Tuba Bosnalı, 2’nci Mustafa Tosun, 3’ncü Nagihan Demirel, proje yarışmasında; 1’nci Tuba Bosnalı olmuştur. Bilecik Müftülüğü olarak yarışmalara katılan bütün hocalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.