Depremzedelerin konforunu arttırabilmek adına değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı tarafından kente yerleşen depremzedelere konforlu bir yaşam sunabilmek adına değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, il binasının toplantı salonunda kente yerleşen depremzede vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunabilmek adına, il yürütme kurulu, kadın kolları yürütme kurulu ve gençlik kolları yürütme kurulu ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Yıldırım, “Depremzede kardeşlerimize ilimizde daha iyi yaşam sunabilmek adına bir araya geldik. Değerli teşkilat arkadaşlarımla gerekli planlamaları yaptık. Tüm teşkilatımıza gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor, ilimize gelen depremzedelerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.