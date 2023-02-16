Depremzedelerin Bilecik’te tedavileri devam ediyor

Bilecik’e gelerek Eğitim Araştırma Hastanesi’ne deprem bölgesinden getirilen 234 depremzedenin 227’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edilrken, 7’sinin tedavisi devam ediyor.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem bölgesinden Bilecik’e gelerek Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan gelen 72 yaşındaki İsmihan Y., 57 yaşındaki Ömer D., 13 yaşındaki Sinem Ç. ve aileleri ile görüşen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Doktorlarla birlikte hastaları ziyaret eden Vali Kızılkaya, “Millet olarak yaralarımızı el birliği ile saracağız. Bugünleri birlikte atlatacağız. Şehrimizin tüm imkânları depremzede vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Bilecik’imize gelen tüm depremzedelerimizi en iyi şartlarda karşılamak, barındırmak ve başta sağlık olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret ediyoruz” diyerek deprem bölgesinden Bilecik’e gelerek hastanelere başvuru yapan 234 depremzede vatandaşın 227’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini 7’sinin ise tedavisinin devam ettiğini belirtti.