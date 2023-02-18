Depremzedelere uyku tulumu üretimine başlandı

Bilecik İl Mili Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, deprem bölgesi için uyku tulumu üreten kursiyerler ile bir araya geldi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Bilecik Halk Eğitim Merkezi’nde deprem bölgesine göndermek için uyku tulumu ve kıyafet imalatı yapan kursiyerler ile bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi’nde bir süre vakit geçiren Müdür Akyol, kurum müdürü Reşat Avcı’dan bilgi alarak dikiş kursu usta öğreticileri ve öğrencileriyle birlikte üretimi değerlendirdi.

Müdür Akyol, “Çok değerli bir iş yapıyorsunuz burada, elinize emeğinize sağlık bizlerde ürettiğiniz yardımları bir an öce bölgede ihtiyacı olan vatandaşlara göndereceğiz. Allah hepinizden razı olsun” dedi.