Depremzedeler için soba üretiyorlar

Bilecik Teknik Anadolu Lisesi Metal Atölyesi’nde deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretiliyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Bilecik’te de yardım seferberliği başlamıştı. Bilecik’teki duyarlı vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları çatısı altında soba üretimine başladı.

Çalışmaları takip etmek için Bilecik Teknik Anadolu Lisesi Metal Atölyesi’nde ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, emek veren herkese duyarlılıkların ötürü teşekkür ederek bu zor günleri el birliyle atlatacaklarını söyledi.

Oluşturulan hava koridoruyla yardım tırlarının Eskişehir’den uçakla deprem bölgelerine daha hızlı bir şekilde gönderildiğini belirten Vali Kızılkaya, üretilen sobaların bir an önce depremzedelere ulaştırılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.