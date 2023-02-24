Depremzedeler için rehberlik hizmeti verilmeye başlandı

Bilecik İl Müftülüğü, kente misafir olarak gelen depremzede vatandaşlar için rehberlik hizmeti vermeye başladı.

Bilecik İl Müftülüğü, Kahramanmaraş merkezili depremlerde zarar gören ve kente misafir olarak gelen vatandaşlara moral motivasyon ve manevi rehberlik yapmak amacıyla rehberlik hizmeti vermek üzere ekipler kurdu. Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu başkanlığında oluşturulan ekiplere, manevi danışmanlar, din hizmetleri uzmanları ve gönüllüler katıldı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Görevlilerimiz, depremzede aileleri bulundukları evlerde ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileklerini sunuyorlar. Çalışmamız umarız ki onların yüreğini biraz serinletsin Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.