Depremzedeler için kurulan hayır çarşına kuruldu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, velilerin depremzede öğrenciler için düzenledikleri hayır çarşısına katıldı.

İl Başkanı Yıldırım, Edebali Ortaokulunda depremzede öğrencilerin yararına düzenlenen hayır çarşısını ziyaret ederek veliler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Yıldırım öğrencilerin ve velililerin bu duygulandıran davranışından çok etkilendiğini belirterek, “Kermese ürünüyle, emeğiyle, parasıyla, duasıyla katkı sağlayan tüm hemşerilerimizin hayırlarının kabul olmasını diliyorum. Elinize emeğinize sağlık” ifadelerini kullandı.