Depremzedeler için hayır çarşısı kuruldu

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, ilçede depremzede aileler yararına düzenlenen hayır çarşını gezdi.

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya ilçede depremzede aileler yararına düzenlenen hayır çarşısının açılış programına katılarak alanda vakit geçirdi. Kaymakam Mercan’a Başkan Vekili Akkaya’nın yanı sıra protokol üyeleri de eşlik etti.

Kaymakam Mercan kurulan tüm stantları gezerek satış yapan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edip kolaylıklar diledi.