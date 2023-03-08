Depremzede vatandaşlar için hayır çarşısı kuruldu

Depremzede vatandaşların yararına düzenlenen hayır çarşısı Cumhuriyet Meydanında kuruldu.

Bilecik Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen hayır çarşısı Cumhuriyet Meydanı’nda kuruldu. Bilecik’teki kadın kooperatiflerinin ve hayırsever sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı hayır çarşısını ziyaret eden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, tek tek stantları gezdi. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı hayır çarşısında elde edilen gelirlerin depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılacağını belirten Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “8 Mart gibi anlamlı bir günde Bilecik’imizdeki Kadın Kooperatiflerinin ve hayırsever sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği yardım hayır çarşısında hemşerilerimizle buluştuk. Yediden yetmişe hemşerilerimizin el emeği göz nuru ürünleriyle destek sağladığı hayır çarşısının gelirini depremden etkilenen kardeşlerimiz için bağışlayacağız. Bilecik olarak karşılaştığımız zorlukları el ele aşıyoruz” ifadelerini kullandı.