Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı depremzedelere şifa duası yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şubat ayı personel toplantısında depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen şubat ayı personel toplantısı Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında yapıldı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet ve yaralı depremzedelere şifa duasıyla başlayan toplantıda Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen personele duyurulması gereken gündem maddeleri ve il genelindeki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular tartışılarak karara bağlandı.

Ayrıca, meydana gelen iki deprem nedeniyle zarar gören Hatay’a 55 kişilik ekiple giderek çalışmalara destek olan Müftü Erhun, buradaki çalışmalar hakkında personeli bilgilendirdi. Depremzedelere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları din görevlilerine ve Kur’an Kursu öğreticilerine anlatıldı.

Toplantı sonunda İl Müftüsü Erhun, emekliye ayrılan din görevlileri Mesut Karabıyık, Osman Özkan, Ahmet Çakır ve Necmi Uyar’a plaket vererek teşekkür etti. Toplantıya müftülük yetkilileri merkez ve köy camilerinde görev yapan imam-hatip, müezzin-kayyımlar ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.