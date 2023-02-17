Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Bilecik’te, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için il genelindeki tüm camilerde Cuma Namazı sonrası dua edilerek gıyabi cenaze namazı kılındı. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, “Depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Cuma Namazı sonrası kendileri için dua ederek cenaze namazı kıldık katılan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Geriye kalan depremzede kardeşlerimize de bol bol sabır diliyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sabır Allah’tandır Allah sabredenledir” dedi.