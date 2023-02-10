Deprem bölgesine göndermek için binlerce poğaça yaptılar

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kadınlar deprem bölgesine göndermek üzere binlerce poğaça yaptı.

Pazaryeri’nde kadınlar ve pastaneler deprem bölgesindeki afetzedeler için binlerce kişiye yetecek kadar poğaça ve börek yapıp kişi başına üçer adet gelecek şekilde paketledi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Dün gece sesimizi duyan güzel ilçemin güzel ve hamarat kadınları getirdi de getirdi bir baktık 10 bin kişiye yetecek poğaça börek olmuş. Kendileri getirdiler paketlediler tek tek kişi başına ikişer üçer sardılar sarmaladılar. Bizde vakit kaybetmeden deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Maşallah benim güzel ilçeme. Hepinizin ellerine emeklerine sağlık” dedi.