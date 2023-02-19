Bilecik Belediyesi tarafından üretilerek deprem bölgesine gönderilen çadırların kurulumuna başlandı.

Bilecik Belediyesi tarafından üretilen çadırlar, deprem bölgesine ulaşmaya başladı. İlk olarak Kahramanmaraş’ın Tetirlik, Ortaköy ve Şahintepe köylerinde 60 adet çadırın kurulumu gerçekleştirildi. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, yaptığı açıklamada çadır kurulumlarının devam edeceğini belirterek, “Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.