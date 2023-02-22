Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, deprem bölgesinden dönen mimar ve mühendisleri ağırladı.

Bözüyük Kaymakamı Adem Öztürk, deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak ilçeye dönen gönüllü mimar ve mühendisler ile makamında bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Kaymakam Öztürk, yaptıkları çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, “Depremin meydana geldiği günden itibaren gerek bölgedeki gerekse ilçemize yerleşen depremzede vatandaşlarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerde çekinmeden düşünmeden deprem bölgesine giderek çalışmalara katıldınız. Allah razı olsun, hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.