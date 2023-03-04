Deprem bölgesindeki ekipten umutlandıran haber

Bilecik’in İnhisar ilçesinden deprem bölgesine giden takviye ekipten umutlandıran haber geldi.

İnhisar’dan deprem bölgesine giden destek ekibi İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ile telefon görüşmesi yaptı. Deprem bölgesindeki durumların iyiye gittiği bilgisini veren ekip, “Burada işler biraz daha yoluna girmeye başladı. Tabi ki hala kötü durumlarda olan insanlar var ama umutlarını ve inançlarını yitirmiyorlar. Bizlerde iyiyiz burada elimizden geleni yapıyoruz. Uzanabildiğimiz her yere uzanıyor dokunabildiğimiz her yüreğe dokunuyoruz. Burada ki arkadaşlarımızın sizlere selamı var. Bu günleri el ele vererek hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.