Deprem bölgesindeki çocuklara çikolata ve oyuncak dağıttı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman deprem bölgesindeki çocuklara çikolata dağıttı.

Yaman deprem bölgeleri ziyareti esnasında Hatay’da depremzede çocuklarla bir araya gelerek onlara çikolata ve oyuncak dağıttı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Yaman, “Depremin yol açtığı korkuyu, endişeyi bir nebzede olsa unutturabilmek adına bazen küçük bir çikolata bazen bir oyuncak ile bir çocuğun gülümsemesine vesile olmak, onları bulunduğu ortamın o korkutucu havasından uzaklaştırabilmek her şeye değer” dedi.