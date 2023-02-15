Deprem bölgesinde afetzedelerle bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin deprem bölgesine giderek afetzedeler ile bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerin ardından bölgeleri ziyaret etmeye başlarken, çocuklara yüzlerce oyuncak dağıttı. Heyetiyle birlikte ilk olarak Malatya’ya giderek orada bulunan çocuklara hediyelerini dağıtan Şahin, "10 ilimizde yaşanan depremin oluşturduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için tüm Türkiye seferber olduk. Osmaneli İlçesi olarak da tüm halkımızın destekleri ile ve belediyemizin olanakları ile ilk günden itibaren deprem bölgesindeyiz. İş makineleri, kamyon, hasta nakil aracı, çadır, otobüs, ekipman, giyecek, yiyecek ve benzeri yardımları ve belediyemizin kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine gönderdik. Göndermeye de devam ediyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, devlet tüm kurumlarıyla deprem yerlerinde. Halk devletine güveniyor ve kısa sürede yıkılan yerlerin eskisinden daha sağlıklı inşa edileceğini biliyor. Acılar büyük olsa da deprem felaketi Allah’tan gelen bir sınav. İnançlı insanlar olarak dayanışma ile birlik ve beraberlik içinde bugünleri geçeceğiz inşallah. Depremin yıkıcı etkilerinden ziyade her şeye rağmen yaralarını bağırlarına basan insanlarımızın onların acılarını paylaşmak için yaptığımız ziyaretlerde duydukları mutluluğu ve onlarla birlikte olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.