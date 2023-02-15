Deprem bölgesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, deprem nedeniyle kent genelinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıya Vali Kızılkaya, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri katıldı. Vali Kızılkaya yaptığı konuşmada, “Milletçe zor günlerden geçiyoruz. Çabanızı takdir ediyoruz, hepiniz elinizden geleni yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz. El ele bu zor günlerin atlatacağız. İlimize gelen depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayıp yardım kampanyalarımızı özenle devam ettirelim. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.