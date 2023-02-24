Deprem bölgesi için soba üretimine başladılar

Gölpazarı Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimi başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7.7 ve 7.6’lık depremlerin ardından Gölpazarı Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere soba üretimi başlatıldı. Yapım çalışmalarının devam ettiği atölyede hazırlıkları inceleyen Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, en kısa sürede sobaları deprem bölgesine ulaştıracaklarını belirterek, “Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin hem yüreğini hem bedenenlerini ısıtmak adına imkânlarımız ölçüsünde soba imalatına devam ediyoruz. Şu anda deprem bölgesinde en önemli ihtiyaçların başında soba geliyor. Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edelim. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin” ifadelerini kullandı.