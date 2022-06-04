“Deneyap Teknoloji Atölyesi” projesi için başvurular başladı

Bilecik’te hayata geçen “Deneyap Teknoloji Atölyesi” projesi için ön sınava girerek başarı kaydeden öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce 3 yıl ücretsiz eğitim verilecek. Ön sınav için bin 712 adayın başvuru yaptığını ifade eden İl Müdürü Yasin Özdemir, “Başvurularda Türkiye çapında ilk 3’te yer alıyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK’ın ortak çalışması sonucu 81 İlde “Deneyap Teknoloji Atölyesi” projesi Bilecik’te hayata geçiriliyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşecek projede geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen “Deneyap Teknoloji Atölyeleri” sınavı Atatürk Spor Salonu’nda kurulan bilgisayarlarda e-sınav olarak yapıldı.

3 yıl ücretsiz eğitim alacak

Sınavda öğrencilerden başarılı olmaları için matematik, fen, algoritma ve genel kültür alanlarında toplamda 40 soruyu yanıtlaması bekleniyor. Ayrıca sınavda muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülüyor. Sınavda başarılı olan adaylar Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılacak Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, İleri Robotik, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yazılım Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Mobil Uygulama ve Yapay Zeka olmak üzere 11 teknoloji atölyesinde 3 yıl ücretsiz eğitim alacak.

“Türkiye çapında ilk 3’te yer alıyoruz”

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, kentte sınava olan ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, “Ortaokul ve lise kademesinde düzenlenen sınava şu ana kadar bin 712 aday başvurdu. Nüfusa oranlı başvurularda Türkiye çapında ilk 3’te yer alıyoruz. Bilecik’te başvuruların devam etmesi halinde sınavın 12 Haziran tarihinden 26 Haziran tarihine kadar uzatmayı planlıyoruz” dedi.