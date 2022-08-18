Deneyap atölyelerinin Bilecik ayağı tamamlandı

81 ilde açılması planlanan Deneyap Atölyeleri’nin Bilecik ayağı tamamlanırken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Bu proje ile öğrencilerin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olabilmeleri amaçlanıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu 81 İlde açılması planlanan Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi’nin Bilecik’teki son faz çalışmaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliği ile tamamlandı.

“17 Eylül’de faaliyete başlayacak”

Konuya ilgin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Haziran ayında gerçekleştirilen e-sınav sonuçlarının açıklanması ile başarılı olan öğrencilerimiz 17 Eylül tarihinde yapılacak uygulamalı sınava girecek. Burada başarılı olanlar Deneyap Atölyeleri’nde eğitim almaya hak kazanacak. Proje ise 17 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan uygulamalı sınav sonuçlarının açıklanması ile faaliyetlerine başlayacak. Projede 4’üncü ve 5’inci Sınıf öğrencilerinin katıldığı ortaokul ve 8’inci sınıf, 9’uncu sınıf öğrencileri ile lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken olabilmeleri amaçlanıyor” dedi.

Ayrıca İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre projenin eğitim görevlisi başvuruları devam ediyor. Çeşitli alanlarda görev almak isteyen eğiticilerin https://www.deneyapturkiye.org/ adresinden başvuru formu indirerek başvurabilecek ve eğitim aldıkları alanlarda proje çerçevesinde görev yapabilecek.