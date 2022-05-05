Demiryolu üst geçidi yıkanarak temizlendi

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı demiryolu üst geçidi belirli periyotlarda yıkanarak temizleniyor.

İlçenin birçok noktasında sürdürülen temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vatandaşların demiryolu üzerinden güvenli ulaşımını sağlayan demiryolu üst geçidi de düzenli olarak deterjan ve tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Üst geçidi kullanan vatandaşlar yapılan düzenli temizlik için belediyeye teşekkür ederek, vatandaşları üst geçit içine çöp ve benzeri şeyler atmamaları yönünde uyardılar.