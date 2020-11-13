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Demir, özel çocukların eğitim gördüğü anaokulu gezdi

OKUL ZİYARETİ

BİLECİK 13.11.2020, 11:41
Demir, özel çocukların eğitim gördüğü anaokulu gezdi

Bilecik Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir bu eğitim öğretim döneminde yeni açılan özel öğrencilerin olduğu anaokulunu ziyaret etti.

Ziyarette Okul Müdürü Ömer Obuş ile birlikte sınıfları gezerek çocukların özverili öğretmenlerin garantisi altında olduklarına şahit oldu. Otizm ve zihin sınıflarını gezerek öğretmenlerden bilgi aldı. Öğretmenler doğru teknik ve yöntemle kısa zamanda temel davranışların kazandırıldığını, yeni kavramların öğrenildiğini anlattılar. Özel eğitimde özverinin ön planda olduğuna değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir iyi dilek ve temennilerle Okul Müdürü Ömer Obuş ve öğretmenlere iyi çalışmalar dileyerek, okuldan ayrıldı.
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