‘Dekoratif Sepet Örücülüğü’ kursuna yoğun ilgi

Bilecik’in İnhisar ilçesinde genç girişimci kadınlar, ‘Dekoratif Sepet Örücülüğü’ kursunda hünerlerini konuşturuyor.

İnhisar’da genç girişimci kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılmış olan ‘Dekoratif Sepet Örücülüğü’ kursunda hem hünerlerini sergiliyor, hem de genç kuşaklara unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını tanıtıyor. Ürünlerin satışını da yapan kadınlar ev ekonomilerine de katkı sağladı. Kursiyer kadınları örnek alan genç kızlarda kurslara yoğun ilgi gösterdi. Okul çıkışları kurslara uğrayan öğrenciler çalışmalara gönüllü olarak katılım sağladı.

Yoğun ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten kurs öğretmeni Serpil Denemiş, gösterilen ilgiden ve ortaya çıkarılan ürünlerden memnun olduğunu dile getirerek, “Buna benzer kurs faaliyetlerine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.