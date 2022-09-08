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Dekan İpçioğlu’ndan Kaymakam Öztürk’e ziyaret
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ziyaret etti.
BİLECİK 08.09.2022, 10:33
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü ziyaret etti.
Dekan Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve beraberindekiler Kaymakam Öztürk’ü makamında ziyaret ederek, okul hakkında bilgi alışverişinde bulundular.
Söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Öztürk, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevlerinde başarılar diledi.
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