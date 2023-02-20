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Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Bilecik Gölpazarı Belediyesi tarafından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
BİLECİK 20.02.2023, 11:08
Bilecik Gölpazarı Belediyesi tarafından değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Gölpazarı Belediyesi tarafından ilçede bulunan ’Öğretmenevi Etkinlik Salonu’nda ‘2022 Yılı Faaliyet Değerlendirme’ toplantısı gerçekleştirildi.
Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan Başkanlığında yapılan toplantıda, kurum personelinin göstermiş olduğu özveri, sabır ve gayretin takdire şayan olduğunu belirterek, bundan sonraki dönemde de aynı özveri, gayret ve çabanın devam etmesinin önemi vurgulandı.
Toplantıya Kaymakamı Mercan’nın yanı sıra Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya, protokol üyeleri ve ilçe muhtarları katıldı.