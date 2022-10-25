Bilecik’in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları suçüstü yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar’da 2 şüpheli şahsın izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden M.A. ve E.B.G. isimli şüpheli şahıslar kendilerine ait arazide izinsiz kazı yaptıkları esnada yakalandı. Yapılan arama neticesinde 10 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.