banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
McDonald’s Türkiye, 'bisikletli kurye' dönemine geçti!
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi
Bill Gates’in kızı imam nikahıyla evlendi

Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesine hibe edilen damperli kamyon dualarla ve kurban kesimiyle hizmete alındı.

BİLECİK 18.10.2021, 10:05
Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesine hibe edilen damperli kamyon dualarla ve kurban kesimiyle hizmete alındı.

Bayırköy Belediye Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törende Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen damperli kamyon dualarla ve kurban kesimiyle hizmete alındı. Törende konuşan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye başkanlığı yaptığı dönem boyunca halkın zararına olacak hiçbir şey yapmadıklarını belirterek, “3 dönemlik belediye başkanlığımda, beldemiz için birçok yeniliğe imza attık. Uzun zamandır takibini yaptığımız damperli kamyonumuzu, Türkiye Belediyeler Birliğinden temin ettik. Gölet projemizi bitmek üzere yıl sonunda inşallah tamamlayacağız. Havuzumuzun yan tarafında park çalışmaları devam ediyor onu da önümüzdeki yaza hizmete almayı planlıyoruz. Arazilerimizden geçmesi planlanan elektrik hatlarıyla ilgili yetkililerle görüş içindeyiz en yakın zamanda çözüme kavuşturacağız. Gölet sulama kanalları ile ilgili olarak uzun zamanda geleceği düşünerek faydalı olacağına inanıyorum.

“18 ayda halkımıza teslim edeceğiz”

Başkan Yaman, TOKİ projesinin başlayacağını bildirerek, 18 ayda vatandaşa teslim edeceklerini söyleyerek, “TOKİ projemiz başlayacak, yıl sonuna kadar talep almaya başlayacağız. 100 konutluk projenin 60 tanesi 2+1, 40 tanesi de 3+1 olacak şekilde 18 ayda halkımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan her şeyin başının sağlık olduğu mesajını veren Başkan Yaman, “Önce sağlık diyerek aşısını olmayan vatandaşlarımızın biran önce aşılarını olmaya davet ediyorum, hizmetlerden yana gözünüz arkada kalmasın. Her geçen gün halkımızın dualarıyla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz” diyerek yeni aracın tüm belde halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2