Damkacı: "Erken teşhis hayat kurtarır"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kanser vakalarının zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen Mobil Kanser Tarama Aracı ile ilçelerde aktif bir şekilde tarama programı merkez, ilçe ve köylerde faaliyetini yürütmekte olduğunu söyleyerek, "Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

Damkacı yaptığı açıklamada, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın açılışıyla hizmete başlayan Mobil Kanser Tarama Aracı bugüne kadar 91 farklı konumda faaliyet gösterdiğini söyledi. Aracın faaliyete alınışının 1’inci yılında il genelinde faaliyet gösteren fabrikalarda, pazar alanlarında, köy meydanlarında toplam 4 bin 180 kişiye kanser ve kanser taramaları hakkında eğitim verildiğini anlatan İl Müdürü Damkacı sözlerine şöyle devam etti;

"2 bin 290 kadına mamografi çekimi, 695 kadına HPV/DNA testi, 456 kişiye gaitada gizli kan testi yapıldı. Taraması yapılan 4180 hastanın; HPV/DNA testi taraması sonrası 30’u, mamografi taramaları sonrası 144’ü, gaitada gizli kan testi sonrası 6’sı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bozüyük Devlet Hastanesi’ndeki teşhis merkezlerine sevk edilmiş olup, bunların da 5’i meme kanseri, 1’i rahim Ağzı kanseri tanısı alındı."