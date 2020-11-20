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Dalakdere’de temizlik çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi’ndeki Dalakdere’de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

BİLECİK 20.11.2020, 14:11
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Dalakdere’de temizlik çalışması yapıldı
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Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İstasyon Mahallesi’ndeki Dalakdere’de kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İstasyon Mahallesi’nin ortasından geçen Dalakdere’de temizlik çalışması gerçekleştirilerek, kötü görüntü veren atıklar toplandı ve tazyikli suyla yıkandı. Dere içindeki otların da temizlendiği çalışmalar kapsamında dere kenarında da gerekli temizlik çalışmaları yerine getirildi. Kanal boyu çevresinde oturan vatandaşların ve mahalle sakinlerinin herhangi bir sel ve aşırı yağışta mağduriyet yaşamamaları için gerçekleştirilen çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
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