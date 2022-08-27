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Dalakdere DSİ tarafından temizlendi
Bilecik’te geçtiğimiz gün yaşanan selin ardından tıkanan Dalakdere, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce açıldı.
BİLECİK 27.08.2022, 14:32
Bilecik’te geçtiğimiz gün yaşanan selin ardından tıkanan Dalakdere, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce açıldı.
Bilecik’te geçtiğimiz gece aniden bastıran, ağaçların devrilmesi, birçok işyeri ve evin sular altında kalması ve yolların ikiye bölünmesine sebep olan afet sonrası yaralar sarılmaya başlandı. Selde kum, çakıl ve ağaçlarla dolan Dalakdere, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstasyon Mahallesi girişinden, dereyi Karasu Çayı ile birleştiği noktaya kadar kepçe yardımıyla temizlendi. Temizlik ardından su akışı normale dönerken, dere yatağı üzerinden oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
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