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Dahiliye uzmanı Dr. Gündoğan görevine başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan dahiliye uzmanı Dr. İpek Gündoğan hasta kabulüne başladı.
BİLECİK 04.02.2022, 10:10
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan dahiliye uzmanı Dr. İpek Gündoğan hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eksik görülen Dahiliye Polikliniğinde Uz. Dr. İpek Gündoğan hasta kabulüne başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.