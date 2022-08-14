Dağıttı fidelerde olan domates ve biberlerin ilk hasadı da o yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sera alanlarında yetiştirilen ve Bilecik Belediyesi tarafından köylülere dağıtılan domates ve biber fidelerinin hasadı yapıldı.

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, beraberindeki Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürleri ile birlikte Yeniköy’deki tarlalarda hasat etkinliğine katıldı. Köy kahvesinde köylülerle sohbet ederek, çay içen Başkan V. Subaşı daha sonra Muhtar Bahattin Kaygısız ve köylülerle birlikte yetişen domates ve biberleri topladı.

"Amacımız ata tohumu geleneğini yaşatmak ve çiftçiye katkı sağlamaktır’’

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, hasat etkinliği hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki ay önce İBB sera alanlarında yetişen fideleri köylerimizdeki çiftçilerimize dağıtmıştık. Şimdi ise köylülerimizle birlikte yetişen domates ve biberleri topladık. Gerçekten çok mutluluk verici bir durum. Belediye Başkanlığı olarak buradaki amacımız ata tohumu geleneğinin tekrar yaşatılmasında ön ayak olmak ve yetişen ata tohumlarından çiftçiye de dağıtmaktır. Bu anlamda güzel uygulamayı gerçekleştirmemizde katkıları olan İBB Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkililerine çok teşekkür ediyorum.’’ İfadelerini kullandı.

Köy Muhtarı Bahattin Kaygısız ve köylüler de gerçekleştirilen uygulamanın çok faydalı olduğunu ve ektikleri fidelerin büyük bir verimlilikle hasat edildiğini ifade etti.