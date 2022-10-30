Cumhuriyet Bayramı’nda Mangala Turnuvası düzenlendi

Bozüyük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Mangala Turnuvası" renkli görüntülere sahne oldu.

Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi, Bozüyük Satranç, Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya yaklaşık 100 öğrenci katıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen turnuvada, katılımcılar dereceye girebilmek için ter döktü. 4 kategoride yapılan turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve tüm katılımcılara sertifika ile hediyeleri Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ile Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Engin Kardeş tarafından verildi. Ayrıca turnuvanın hazırlanmasında gayret gösteren Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitim, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ayşe Akçay’a plaket takdiminde bulunuldu. Turnuva boyunca katılımcılara ve misafirlere Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.