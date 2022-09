AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen 157. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. Yıldırım toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bilecik’e davet etti.

AK Parti Genel Merkez Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Toplantıyı değerlendirerek açıklamalarda bulunan İl Başkanı Yıldırım, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle il başkanları toplantımızı parti genel merkezimizde gerçekleştirdik. Önceki gün ise teşkilat başkanımızın başkanlığında 81 il başkanlarımızla daraltılmış toplantıda bir araya gelerek, çalışmalarımızı ve yol haritamızı istişare ettik. Cumhurbaşkanımız toplantıda gündemdeki iç ve dış konulara değinerek, önemli konulara temas etti. Cumhurbaşkanımız, biz il başkanlarına da şu üç önemli hususu ifade etti. Birincisi, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi, gencinden yaşlısına her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü, muhalefet sadece lafla vakit öldürürken, 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali, programı ve projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda ve onların gönül dünyalarına girdiğimizde, 2023’te müjdeyi vereyim, rekor bir oyla cumhurbaşkanı ve meclis seçimlerini Allah’ın izniyle göğüsleyebiliriz" dedi.

"2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız"

Yıldırım, açıklamasının devamında, "Biz liderimize ve onun kadrolarına inanıyor ve güveniyoruz. Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını hem de Cumhur İttifakı olarak meclisteki çoğunluğu kazanarak geçmişteki rekorlarımıza bir yenisi daha kazandıracağız. Bilecik olarak partimize ve liderimize en büyük desteği şehrimizden vereceğiz inşallah. AK Parti’miz girdiği her seçimde ve siyasi krizlerden alnın akıyla, başarıyla çıkmıştır. AK Parti’miz aynı aşk, heyecan ve inanç ile huzur, istikrar ve güvenin adresi olmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde AK Parti Bilecik teşkilatları olarak saha çalışmalarımızı ve ziyaretlerimizi daha da artıracağız. Haziran 2023 seçimlerine kadar kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirecek, bu zamanın her gününü, her anını en verimli, en etkili bir şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. Genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla ve tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte sahada, 2023 seçimlerine kararlı şekilde hazırlanacağız. Milletin partisi olan AK Parti’mizin, milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkartmak için tüm unsurlarımızla birlikte çalışmalarımız artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, kendisini Bilecik’e davet etti.